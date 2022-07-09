Политолог Мезюхо прокомментировал увольнение Мельника с поста посла Украины в Германии

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Причина увольнения Мельника, как мне кажется, кроется в «ливерной колбасе». Всё-таки Олаф Шольц, посещая Украину, так и не смог отмыться от этого «звания». И конечно, немецкая сторона затаила обиду на Украину из-за неоднократных враждебных высказываний украинского дипломата по отношению к руководству Германии. Посла не уволили сразу после скандала с «ливерной колбасой», чтобы держать марку и не показывать своему обществу, да и всему миру, что что-то произошло. Выждали время — и убрали с дипломатической работы в Германии», — пояснил политолог.

Он отметил, что карьера Мельника может быть продолжена.

«Всё-таки если бы слова Мельника не соответствовали внешнеполитическому курсу украинского президента, то его давно бы уже убрали. А это значит, что его риторика и стиль поведения устраивали официальный Киев. Такому человеку наверняка может найтись место в системе украинской власти», — добавил Мезюхо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Издание Bild писало, что Мельник вернётся в Киев и может занять пост замглавы украинского МИД.