Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о новых фактах размещения украинских войск и вооружения на территории школ в ряде городов.

По его словам, в населённом пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наёмники, склады вооружения и боеприпасов, возле учебного заведения разместили тяжёлую технику и артиллерию.

Также украинские военные установили бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня на территории гимназии №44 в Кривом Роге.

В Харькове боевики нацбатальона «Кракен» расположились в здании школы №165, оборудовав там опорный пункт со складами оружия и боеприпасов.

«В населённом пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе №17 (переулок Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов», — заявил Мизинцев.

По его словам, на прилегающей территории была размещена военная техника, а подходы к учебному заведению заминировали, умышленно не уведомив об этом местных жителей.

Также в Минобороны заявили, что украинские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.