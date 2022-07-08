По делу в связи с массовыми беспорядками в Каракалпакстане задержаны 14 человек

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После беспорядков в Нукусе, столице Каракалпакстана, задержаны 14 человек.
По делу в связи с массовыми беспорядками в Каракалпакстане задержаны 14 человек
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Об этом сообщает Генпрокуратура Узбекистана в своём Telegram-канале.

«Генеральной прокуратурой ведётся предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в связи с массовыми беспорядками, совершёнными в Республике Каракалпакстан», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Узбекистана заявили, что в ходе протестов в Нукусе серьёзные травмы получили 107 сотрудников органов правопорядка. 

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