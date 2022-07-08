NYT: иностранные наёмники удивлены интенсивностью боевых действий на Украине

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Иностранные наёмники, прибывшие на Украину, рассказали, что столкнулись с ситуацией, не похожей ни на одну из тех, что они видели раньше.
NYT: иностранные наёмники удивлены интенсивностью боевых действий на Украине
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Об этом они рассказали в интервью газете The New York Times.

«Здесь всё гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане.... Сражение за сражением», — передает NYT слова одного из военных.

Иностранные наёмники жалуются, что на передовой им не хватает элементарных вещей, таких как, например, постоянное питание.

Также, по их словам, отсутствует прикрытие с воздуха.

Газета пишет, что боевые действия, «ведущиеся по старинке», отпугнули многих желающих воевать на стороне Киева. 

Ранее бразильский МИД подтвердил сообщения о гибели приехавших из латиноамериканской страны наёмников в ходе боевых действий на Украине. 

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