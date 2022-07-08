NYT: иностранные наёмники удивлены интенсивностью боевых действий на Украине
- AP
- © Nariman El-Mofty
Об этом они рассказали в интервью газете The New York Times.
«Здесь всё гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане.... Сражение за сражением», — передает NYT слова одного из военных.
Иностранные наёмники жалуются, что на передовой им не хватает элементарных вещей, таких как, например, постоянное питание.
Также, по их словам, отсутствует прикрытие с воздуха.
Газета пишет, что боевые действия, «ведущиеся по старинке», отпугнули многих желающих воевать на стороне Киева.
Ранее бразильский МИД подтвердил сообщения о гибели приехавших из латиноамериканской страны наёмников в ходе боевых действий на Украине.