NYT: иностранные наёмники удивлены интенсивностью боевых действий на Украине

Иностранные наёмники, прибывшие на Украину, рассказали, что столкнулись с ситуацией, не похожей ни на одну из тех, что они видели раньше.

Об этом они рассказали в интервью газете The New York Times.

«Здесь всё гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане.... Сражение за сражением», — передает NYT слова одного из военных.

Иностранные наёмники жалуются, что на передовой им не хватает элементарных вещей, таких как, например, постоянное питание.

Также, по их словам, отсутствует прикрытие с воздуха.

Газета пишет, что боевые действия, «ведущиеся по старинке», отпугнули многих желающих воевать на стороне Киева.

Ранее бразильский МИД подтвердил сообщения о гибели приехавших из латиноамериканской страны наёмников в ходе боевых действий на Украине.