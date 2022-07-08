Хакеры RaHDIt опубликовали новые данные украинских разведчиков

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Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним.

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации хакеров, опубликованные данные содержат информацию о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, которые получали выплаты со счетов управления.

Согласно опубликованным данным, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, а также те, кого судили за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

6 июля хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.

В числе раскрытых разведчиков числятся представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, во Вьетнаме, в ЮАР, Италии, Турции, Иране.

До этого стало известно, что российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.

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