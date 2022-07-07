В МО России сообщили о подготовке украинскими боевиками провокации с детдомом в Славянске

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Украинские боевики планируют подорвать детский дом вместе с персоналом в Славянске в ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В МО России сообщили о подготовке украинскими боевиками провокации с детдомом в Славянске
  • РИА Новости

По его словам, украинские военные подготавливают провокацию с целью обвинить ВС России в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам

«С этой целью в здании детского дома «Тополёк» (улица Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», — сообщил Мизинцев на брифинге.

Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР с целью обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.

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