Путин заявил о намерении России сделать всё необходимое для помощи живущим в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что российская сторона намерена делать всё для того, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе.

«Россия и российское правительство, российское руководство всё будет делать для того, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он прокомментировал намерение одного из победителей конкурса занять должность заместителя министра образования и науки ДНР.

«То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря», — добавил Путин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские военные строители участвуют в восстановлении ДНР И ЛНР.