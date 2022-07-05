Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские военные строители участвуют в восстановлении ДНР И ЛНР.

«Военные строители принимают активное участие в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Шойгу.

Шойгу: российские военные строители участвуют в восстановлении ДНР И ЛНР

Ранее временно исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский заявил, что все жилые объекты в республике со степенью разрушений до 30% планируется восстановить до зимы.