Минстрой ДНР рассказал о планах по восстановлению жилых объектов к зиме
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«В республике до осени будут восстановлены все жилые объекты со степенью разрушений до 30% — повреждения кровли, остекления, незначительные повреждения контура зданий или несущих конструкций», — приводит пресс-служба Минстроя ДНР его слова.
Он также добавил, что объекты с разрушением несущих конструкций, то есть степень разрушения от 30% до 70%, потребуют более тщательного обследования и работы над восстановлением конструктивов зданий. Такое восстановление займёт более длительный срок, всё зависит от объёма повреждений.
Ярошевский добавил, что здания, которые не подлежат восстановлению, пойдут под снос.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин обозначил подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.