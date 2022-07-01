Минстрой ДНР рассказал о планах по восстановлению жилых объектов к зиме

Временно исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский заявил, что все жилые объекты в республике со степенью разрушений до 30% планируется восстановить до зимы.

«В республике до осени будут восстановлены все жилые объекты со степенью разрушений до 30% — повреждения кровли, остекления, незначительные повреждения контура зданий или несущих конструкций», — приводит пресс-служба Минстроя ДНР его слова.

Он также добавил, что объекты с разрушением несущих конструкций, то есть степень разрушения от 30% до 70%, потребуют более тщательного обследования и работы над восстановлением конструктивов зданий. Такое восстановление займёт более длительный срок, всё зависит от объёма повреждений.

Ярошевский добавил, что здания, которые не подлежат восстановлению, пойдут под снос.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин обозначил подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.