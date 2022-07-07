Минобороны России получило доклад о деятельности «дочки» Пентагона DTRA на Украине
- РИА Новости
В докладе содержатся данные о деятельности агентства за период с 2005 по 2016 год.
«Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году», — сообщил Кириллов.
Это концептуальный документ для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, подчеркнул военачальник. Документ содержит выводы по реализации основных направлений программы, добавил он.
В нём эксперты отмечают, что «в стране нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов» и имеются существенные недочеты в биобезопасности.
Текущее состояние ресурсов Украины при этом делает невозможным «эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения».
Также американские эксперты отметили несоблюдение требований биобезопасности при проведении работ и хранении коллекций микроорганизмов.
«По результатам экспертной оценки делается вывод об отсутствии на Украине системы охраны опасных патогенов», — сказал Кириллов.
- Минобороны России получило доклад о деятельности «дочки» Пентагона DTRA на Украине
В конце марта Минобороны сообщило, что Пентагон принимал участие в планировании и реализации биологических проектов на Украине, в частности, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — на тот момент сотрудник DTRA.
Координацией военно-биологических проектов и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине.