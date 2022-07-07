Россия в ходе спецоперации получила итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, структурное подразделение Пентагона) на Украине. Об этом сообщил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В докладе содержатся данные о деятельности агентства за период с 2005 по 2016 год.

«Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году», — сообщил Кириллов.

Это концептуальный документ для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, подчеркнул военачальник. Документ содержит выводы по реализации основных направлений программы, добавил он.

В нём эксперты отмечают, что «в стране нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов» и имеются существенные недочеты в биобезопасности.

Текущее состояние ресурсов Украины при этом делает невозможным «эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения».

Также американские эксперты отметили несоблюдение требований биобезопасности при проведении работ и хранении коллекций микроорганизмов.

«По результатам экспертной оценки делается вывод об отсутствии на Украине системы охраны опасных патогенов», — сказал Кириллов.

Минобороны России получило доклад о деятельности «дочки» Пентагона DTRA на Украине

В конце марта Минобороны сообщило, что Пентагон принимал участие в планировании и реализации биологических проектов на Украине, в частности, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — на тот момент сотрудник DTRA.

Координацией военно-биологических проектов и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине.