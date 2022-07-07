Лавров подчеркнул неприемлемость поддержки Западом милитаристского курса Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул неприемлемость поддержки Западом милитаристского курса Киева.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве заявили, что была подтверждена принципиальная позиция Москвы о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций Киева.

Было отмечено, что такая поддержка стимулирует Киев к откату от ранее достигнутых мирных договорённостей.

«Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий по линии дипломатических и военных ведомств в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных», — заявили в МИД.

Ранее министр иностранных дел России назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.