Росгвардия за сутки уничтожила в ЛНР 26 операторов беспилотников

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Подразделения Росгвардии за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике 26 операторов беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Росгвардия за сутки уничтожила в ЛНР 26 операторов беспилотников
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«Только за сутки подразделения Росгвардии обнаружили и уничтожили в Луганской Народной Республике 26 операторов беспилотных летательных аппаратов», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что росгвардейцы за сутки из тайников и схронов в ЛНР изъяли более 36 тыс. боеприпасов к крупнокалиберному вооружению.

Также было изъято около 60 ручных гранат, более 350 боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и около 50 боеприпасов к ПЗРК, в том числе иностранного производства, передаёт ТАСС.

В июне спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

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