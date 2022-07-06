Российские средства ПВО перехватили девять украинских ракет «Точка-У»
- РИА Новости
В ходе брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ракеты перехвачены в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска (ДНР), Хорошего, Славяносербска, Калинова, Троицкого и Стаханова (ЛНР).
Кроме того, были перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населённых пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка и Луганск.
- Российские средства ПВО перехватили девять украинских ракет «Точка-У»
Ранее российский истребитель Су-35 сбил два украинских вертолёта Ми-24 и самолёт Су-25 в Николаевской области.