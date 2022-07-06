Российские средства ПВО перехватили девять украинских ракет «Точка-У»

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили девять украинских ракет «Точка-У». Об этом сообщило Министерство обороны России.
Российские средства ПВО перехватили девять украинских ракет «Точка-У»
  • РИА Новости

В ходе брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ракеты перехвачены в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска (ДНР), Хорошего, Славяносербска, Калинова, Троицкого и Стаханова (ЛНР).

Кроме того, были перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населённых пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка и Луганск.

  • Российские средства ПВО перехватили девять украинских ракет «Точка-У»

Ранее российский истребитель Су-35 сбил два украинских вертолёта Ми-24 и самолёт Су-25 в Николаевской области.

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