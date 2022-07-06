В Кремле заявили, что Казахстан пока не принимал решения по поддержке антироссийских санкций

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан пока не принимал решения по поддержке антироссийских санкций.
В Кремле заявили, что Казахстан пока не принимал решения по поддержке антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Никаких решений не принималось пока», — сказал он.

По словам Пескова, наоборот, декларируется абсолютное намерение дальше расширять взаимодействие между странами и совместной реакции на приходящие из-за рубежа вызовы. 

«Пока вот из чего мы исходим», — заявили в Кремле. 

Песков добавил, что российское и казахстанское правительства находятся в постоянном контакте.

Также он подтвердил, что Казахстан остаётся для России дружественной страной.

В конце мая российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности сотрудничества России и Казахстана. По его мнению, особенное значение взаимодействие двух стран имеет в условиях антироссийских санкций.

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