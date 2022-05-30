Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности сотрудничества России и Казахстана. По его мнению, особенное значение взаимодействие двух стран имеет в условиях антироссийских санкций.

Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к казахстанскому коллеге Алихану Смаилову на переговорах в Москве.

«Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. Это особенно важно в нынешних непростых условиях, вызванных незаконными односторонними санкциями недружественных государств в отношении России», — цитирует его ТАСС.

Также Мишустин подчеркнул, что Москва в качестве приоритетной задачи рассматривает расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном. По данным премьер-министра, в 2021 году «взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень и превысил $25 млрд».

Ранее Мишустин заявил, что Россия в условиях санкций сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля.