Премьер Мишустин отметил стабильность экономики России в условиях санкций

Короткая ссылка
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в условиях санкций сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля.
Премьер Мишустин отметил стабильность экономики России в условиях санкций
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, об этом он сказал на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность в экономике, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных и логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — отметил Мишустин.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал в беседе с НСН, что в Москве в районе Новогиреево появится индустриальный квартал площадью 21 га. 

По его словам, вложения в реализацию проекта составят 22 млрд рублей, а поступления в бюджет столицы превысят 975 млн рублей в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить