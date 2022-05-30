Премьер Мишустин отметил стабильность экономики России в условиях санкций

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в условиях санкций сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля.

Как пишет Интерфакс, об этом он сказал на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность в экономике, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных и логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — отметил Мишустин.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал в беседе с НСН, что в Москве в районе Новогиреево появится индустриальный квартал площадью 21 га.

По его словам, вложения в реализацию проекта составят 22 млрд рублей, а поступления в бюджет столицы превысят 975 млн рублей в год.