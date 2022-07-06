В ВГА Харьковской области заявили о желании жителей присоединиться к России

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Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что власти и жители освобождённых территорий Харьковской области хотят, чтобы регион вошёл в состав России.

«Наше управление идёт к тому, что всё-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определённая вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаём, видят, как заходит сюда рубль, очень плотно, занимая основную нишу экономики, и люди уже начинают перестраиваться», — заявил он.

Ганчев обратил внимание, что жители области задают множество вопросов о том, как получить гражданство России.

Он также рассказал, что на освобождённых территориях Харьковской области введена бивалютная зона.

В апреле стало известно, что после стабилизации ситуации в освобождённых от украинских националистов районах Харьковской области могут провести референдум или опрос населения о будущем региона.

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