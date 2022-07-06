В ВГА Харьковской области заявили о желании жителей присоединиться к России
«Наше управление идёт к тому, что всё-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определённая вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаём, видят, как заходит сюда рубль, очень плотно, занимая основную нишу экономики, и люди уже начинают перестраиваться», — заявил он.
Ганчев обратил внимание, что жители области задают множество вопросов о том, как получить гражданство России.
Он также рассказал, что на освобождённых территориях Харьковской области введена бивалютная зона.
В апреле стало известно, что после стабилизации ситуации в освобождённых от украинских националистов районах Харьковской области могут провести референдум или опрос населения о будущем региона.