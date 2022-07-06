На освобождённых территориях Харьковской области введена бивалютная зона

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Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что на освобождённых территориях региона формируется бивалютная зона.

«По поводу рубля как валюты, у нас установлен с 25 июня курс гривны к рублю 1 к 1,5, издан именно указ мой о том, что ходит рубль наряду с гривной, то есть введена бивалютная система и все предприятия торговли, промышленности, все нацелены на использование рубля», — заявил он.

Ганчев отметил, что вытеснение гривны является естественным процессом, поскольку со стороны Украины валюта не поступает.

«В любом случае, естественно, здесь уже полное понимание есть о том, что наш российский рубль будет здесь со временем полностью введён, как единая валюта, но пока, конечно, вводится бивалютная система, наряду с гривной рубль ходит одинаково», — заключил он.

Ранее Херсонская область и часть Запорожской области на своих территориях установили новый курс украинской гривны к российскому рублю, теперь он составляет 1 к 1,5.

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