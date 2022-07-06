На освобождённых территориях Харьковской области введена бивалютная зона

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что на освобождённых территориях региона формируется бивалютная зона.

«По поводу рубля как валюты, у нас установлен с 25 июня курс гривны к рублю 1 к 1,5, издан именно указ мой о том, что ходит рубль наряду с гривной, то есть введена бивалютная система и все предприятия торговли, промышленности, все нацелены на использование рубля», — заявил он.

Ганчев отметил, что вытеснение гривны является естественным процессом, поскольку со стороны Украины валюта не поступает.

«В любом случае, естественно, здесь уже полное понимание есть о том, что наш российский рубль будет здесь со временем полностью введён, как единая валюта, но пока, конечно, вводится бивалютная система, наряду с гривной рубль ходит одинаково», — заключил он.

Ранее Херсонская область и часть Запорожской области на своих территориях установили новый курс украинской гривны к российскому рублю, теперь он составляет 1 к 1,5.