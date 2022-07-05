СК возбудил дело по факту обстрелов ВСУ российских журналистов в Донбассе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрелов украинскими военными территории Донбасса, в результате чего под огонь попали российские журналисты.
СК возбудил дело по факту обстрелов ВСУ российских журналистов в Донбассе
  • РИА Новости

«В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ... по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики, в результате которых получили ранения журналисты российских телеканалов», — говорится в сообщении в Telegram.

В СК добавили, что 1 июля под обстрелы попала съёмочная группа телеканала «ТВ Центр».

Также 4 июля ВСУ выпустили снаряды по городу Славянску, где съёмочная группа телеканала НТВ осуществляла работу над новостным сюжету.

Ранее стало известно, что уголовные дела возбуждены в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й и 26-й отдельных парашютно-десантных бригад, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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