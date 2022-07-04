СК России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

04 июля 2022 | 11:21
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27 июня 2022 | 22:37
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20 июня 2022 | 15:30
19 июня 2022 | 15:44
Уголовные дела возбуждены в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й и 26-й отдельных парашютно-десантных бригад, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщается на сайте СК России.
По данным следствия, офицеры этих формирований с 28 июня по 1 июля отдавали преступные приказы о прицельных артиллеристских обстрелах гражданской инфраструктуры городов и посёлков ДНР и ЛНР. В результате нанесён ущерб инфраструктуре Донецка, Горловки, Ясиноватой, Светлодарска, Первомайска, Попасной, Кременной и других населённых пунктов.
В ходе обстрелов ВСУ погибли как минимум четверо гражданских лиц, ещё 13 получили ранения. Повреждено свыше 80 жилых домов и две школы.
Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов). Личности военнослужащих, причастных к обстрелам, установлены.