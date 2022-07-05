Глава администрации Мелитопольского района прокомментировал обвинения Украины

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитопольского района Андрей Сигута прокомментировал обвинения украинских властей, выдвинутые против него.
Глава администрации Мелитопольского района прокомментировал обвинения Украины
  • РИА Новости

Соответствующее видео предоставлено ТАСС пресс-службой ВГА.

«Со стороны украинской преступной власти объявленные подозрения — для меня это не является никакой проблемой. Я нахожусь на службе у народа, который проживает на нашей территории, поэтому данные подозрения не вызывают у меня никаких впечатлений... Поэтому это никак не повлияет на мою дальнейшую работу», — сказал Сигута.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о формировании в регионе полноценного правительства.

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