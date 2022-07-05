В Казахстане пресекли деятельность опасной криминальной группировки

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность общественно опасной преступной группы, которая влияла на криминогенную обстановку в южных регионах страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«30 июня КНБ совместно с Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что спецслужбе удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств у предпринимателей.

Задержаны были в ходе спецоперации 14 лидеров и активных участников группировки.

В апреле Комитет нацбезопасности Казахстана заявил, что в стране был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева.