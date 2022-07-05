В Казахстане пресекли деятельность опасной криминальной группировки

Короткая ссылка
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность общественно опасной преступной группы, которая влияла на криминогенную обстановку в южных регионах страны.
В Казахстане пресекли деятельность опасной криминальной группировки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«30 июня КНБ совместно с Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что спецслужбе удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств у предпринимателей.

Задержаны были в ходе спецоперации 14 лидеров и активных участников группировки. 

В апреле Комитет нацбезопасности Казахстана заявил, что в стране был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить