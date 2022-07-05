Женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка. Об этом информирует штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела в Петровском районе Донецка по ул. Звенигородской погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели женщины в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины.