Женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка
Женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка. Об этом информирует штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
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«В результате обстрела в Петровском районе Донецка по ул. Звенигородской погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели женщины в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины.
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