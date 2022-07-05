Мирная жительница погибла в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Мирная жительница погибла в Донецке при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Мирная жительница погибла в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
  • © Telegram-канал официального сайта ДНР

По данным представительства, в Киевском районе Донецка погибла женщина 1980 года рождения.

Ранее сообщалось, что две мирные жительницы Красного Партизана в ДНР получили ранения при обстреле со стороны ВСУ.

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