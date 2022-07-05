В ДНР сообщили о ранении мирных жителей при обстреле со стороны Украины

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Две мирных жительницы Красного Партизана в Донецкой Народной Республике получили ранения при обстреле со стороны ВСУ.

«ВФУ обстреляли Красный Партизан, ранены 2 женщины... постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

4 июля в республике вследствие обстрелов со стороны украинской армии пострадали более 30 мирных граждан.

Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населённых пунктов республики.

Телеканал ТВ-Центр в Telegram заявил о ранении своего журналиста.

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