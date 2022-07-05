В ДНР сообщили о ранении мирных жителей при обстреле со стороны Украины
«ВФУ обстреляли Красный Партизан, ранены 2 женщины... постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
4 июля в республике вследствие обстрелов со стороны украинской армии пострадали более 30 мирных граждан.
Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населённых пунктов республики.
Телеканал ТВ-Центр в Telegram заявил о ранении своего журналиста.