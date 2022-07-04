Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 500 снарядов

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Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населённых пунктов ДНР.
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 500 снарядов
  • РИА Новости

«За текущие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более 500 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении.

Отмечается, что «огонь вёлся по районам 12 населённых пунктов республики».

Ранее в Народной милиции заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ населённых пунктов Донецкой Народной Республики погибли два местных жителя, ещё 17 человек получили ранения.

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