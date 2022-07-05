Пушилин: корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на Донецкое направление

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на Донецкое направление.

«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям, перемещается уже на Донецкое направление. Также и второй корпус, Луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», — цитирует его ТАСС.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.