Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия борется за своё историческое будущее

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Россия сейчас борется за своё историческое будущее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия борется за своё историческое будущее
  • РИА Новости

По его словам, страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории.

«Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», — сказал он в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нарышкин также высказал мнение, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений.

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