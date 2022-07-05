Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия борется за своё историческое будущее
- РИА Новости
По его словам, страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории.
«Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», — сказал он в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Нарышкин также высказал мнение, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений.