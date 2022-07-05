Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия борется за своё историческое будущее

Россия сейчас борется за своё историческое будущее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории.

«Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», — сказал он в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нарышкин также высказал мнение, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений.