Нарышкин: Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений.

«Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», — сказал Нарышкин на общем собрании РИО по случаю десятилетия Российского исторического общества. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нарышкин выразил мнение, что попытки стран Запада «отменить Россию» связаны с маниакальной верой, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам.

Он добавил, что свидетельством их заблуждений является тысячелетняя история России, которая хранит традиции выдающихся сыновей и дочерей нашего Отечества.