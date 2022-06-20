Нарышкин: Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации

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Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений.
Нарышкин: Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», — сказал Нарышкин на общем собрании РИО по случаю десятилетия Российского исторического общества. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нарышкин выразил мнение, что попытки стран Запада «отменить Россию» связаны с маниакальной верой, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам.

Он добавил, что свидетельством их заблуждений является тысячелетняя история России, которая хранит традиции выдающихся сыновей и дочерей нашего Отечества.

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