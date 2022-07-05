RTL: 20-летний наёмник из Франции скончался от ранений на Украине
- РИА Новости
«Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран 25 июня», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, он ещё в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе украинских войск.
Отмечается, что, по предварительным данным, на территории Украины действуют около 50 французских наёмников.
В начале июня сообщалось, что под Харьковом убит наёмный военнослужащий из Франции. Он также входил в состав интернационального легиона ВСУ.
Позднее появилась информация, что на Украине погиб немецкий наёмник родом из Бранденбурга по прозвищу Танк.