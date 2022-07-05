RTL: 20-летний наёмник из Франции скончался от ранений на Украине

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На Украине умер второй наёмник из Франции. Как информирует радиостанция RTL, он получил ранение в начале июня вблизи Харькова.
RTL: 20-летний наёмник из Франции скончался от ранений на Украине
  • РИА Новости

«Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран 25 июня», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, он ещё в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе украинских войск.

Отмечается, что, по предварительным данным, на территории Украины действуют около 50 французских наёмников.

В начале июня сообщалось, что под Харьковом убит наёмный военнослужащий из Франции. Он также входил в состав интернационального легиона ВСУ.

Позднее появилась информация, что на Украине погиб немецкий наёмник родом из Бранденбурга по прозвищу Танк.

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