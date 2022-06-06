Bild: на Украине погиб наёмник из Германии
- AP
Согласно данным таблоида, речь идёт о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу Танк.
По словам товарища погибшего, их часть располагалась на востоке у Харькова.
Отмечается, что расположение наёмников было подвергнуто артиллерийскому обстрелу, гражданин ФРГ был ранен осколками и скончался по дороге в госпиталь.
На родине у него остались гражданская жена и ребёнок.
Ранее агентство Europe 1 сообщило, что во время спецоперации на Украине убит первый наёмный военнослужащий из Франции.