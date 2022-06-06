Bild: на Украине погиб наёмник из Германии

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На Украине погиб немецкий наёмник родом из Бранденбурга по прозвищу Танк, сообщает издание Bild.
Bild: на Украине погиб наёмник из Германии
  • AP

Согласно данным таблоида, речь идёт о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу Танк.

По словам товарища погибшего, их часть располагалась на востоке у Харькова.

Отмечается, что расположение наёмников было подвергнуто артиллерийскому обстрелу, гражданин ФРГ был ранен осколками и скончался по дороге в госпиталь.

На родине у него остались гражданская жена и ребёнок.

Ранее агентство Europe 1 сообщило, что во время спецоперации на Украине убит первый наёмный военнослужащий из Франции.

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