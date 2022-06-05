Libération: убитый на Украине наёмник из Франции мог быть связан с ультраправыми

Французский наёмник, входивший в состав интернационального легиона ВСУ, который погиб во время боевых действий под Харьковом, мог быть связан с ультраправыми группировками.

Об этом сообщает издание Libération.

После сообщения о гибели французского наёмника, в аккаунтах ультраправых начали распространять сообщения, в одном из которых говорилось, что убитый был «французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами».

По информации издания, в Telegram-каналах раскрыли личность погибшего и распространили фотографию, где он изображён с фашистским приветствием.

Ранее агентство Europe 1 сообщило, что во время спецоперации на Украине убит первый наёмный военнослужащий из Франции.