Libération: убитый на Украине наёмник из Франции мог быть связан с ультраправыми

Короткая ссылка

Французский наёмник, входивший в состав интернационального легиона ВСУ, который погиб во время боевых действий под Харьковом, мог быть связан с ультраправыми группировками.

Об этом сообщает издание Libération.

После сообщения о гибели французского наёмника, в аккаунтах ультраправых начали распространять сообщения, в одном из которых говорилось, что убитый был «французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами».

По информации издания, в Telegram-каналах раскрыли личность погибшего и распространили фотографию, где он изображён с фашистским приветствием.

Ранее агентство Europe 1 сообщило, что во время спецоперации на Украине убит первый наёмный военнослужащий из Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить