Минобороны: более 22 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 22 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей», — сказал он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.

Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.