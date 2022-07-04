Минобороны: более 22 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей», — сказал он.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.
Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.