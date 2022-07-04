Украинские военные выпустили 40 снарядов из «Градов» по Новосёловке в ДНР

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Украинские военные обстреляли из «Градов» Новосёловку в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские военные выпустили 40 снарядов из «Градов» по Новосёловке в ДНР
  • РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: н. п. Дзержинск — н. п. Новосёловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Народной милиции заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ населённых пунктов Донецкой Народной Республики погибли два местных жителя, ещё 17 человек получили ранения.

Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населённых пунктов ДНР.

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