Украинские военные выпустили 40 снарядов из «Градов» по Новосёловке в ДНР
- РИА Новости
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: н. п. Дзержинск — н. п. Новосёловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в Народной милиции заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ населённых пунктов Донецкой Народной Республики погибли два местных жителя, ещё 17 человек получили ранения.
Украинские войска с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населённых пунктов ДНР.