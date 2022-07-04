Минобороны России: украинские боевики заняли жилые дома в Харькове и не отпускают людей

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики в Харькове в домах на улице Рымарской оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартиры.
Минобороны России: украинские боевики заняли жилые дома в Харькове и не отпускают людей
  • РИА Новости

«В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещёно покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить