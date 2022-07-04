Минобороны России: украинские боевики заняли жилые дома в Харькове и не отпускают людей

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики в Харькове в домах на улице Рымарской оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартиры.

«В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещёно покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке в Донецкой Народной Республике.