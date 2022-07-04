Минобороны: украинские неонацисты намерены взорвать мосты в Сумской области

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Украинские неонацисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга для последующего обвинения российской стороны.
Минобороны: украинские неонацисты намерены взорвать мосты в Сумской области
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«По имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобные действия киевских властей демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Ранее стало известно, что ВСУ взорвали мост в районе Золотого в Луганской Народной Республике в ходе отступления.

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