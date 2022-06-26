Украинские военные в ходе отступления взорвали мост в районе Золотого
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.
«Мост, который ведёт из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское. При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперёд, но не остановил, мы пошли другим путём», — пояснил собеседник агентства.
Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль.