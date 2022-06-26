Украинские военные в ходе отступления взорвали мост в районе Золотого

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ВСУ взорвали мост в районе Золотого в Луганской Народной Республике в ходе отступления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.

«Мост, который ведёт из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское. При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперёд, но не остановил, мы пошли другим путём», — пояснил собеседник агентства.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль.

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