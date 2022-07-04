Президент Южной Осетии поздравил главу ЛНР с освобождением республики

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с освобождением всей территории республики.

Об этом сообщила пресс-служба Гаглоева.

«С воодушевлением восприняли сообщение о том, что воины Луганской Народной Республики совместно с союзными российскими силами в ходе специальной военной операции завершили освобождение территории республики в её исторических границах. Благодаря стойкости и мужеству, ценой напряжённой борьбы и тяжёлых потерь луганчане вернули себе землю отцов и дедов — всю до последней пяди», — говорится в поздравлении.

Также Гаглоев пожелал Луганской Народной Республике мира, добра, благополучия и процветания.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.