Президент Южной Осетии поздравил главу ЛНР с освобождением республики
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Гаглоева.
«С воодушевлением восприняли сообщение о том, что воины Луганской Народной Республики совместно с союзными российскими силами в ходе специальной военной операции завершили освобождение территории республики в её исторических границах. Благодаря стойкости и мужеству, ценой напряжённой борьбы и тяжёлых потерь луганчане вернули себе землю отцов и дедов — всю до последней пяди», — говорится в поздравлении.
Также Гаглоев пожелал Луганской Народной Республике мира, добра, благополучия и процветания.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.