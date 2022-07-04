В Запорожской области из тайника ВСУ изъяли более 400 боеприпасов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Сотрудники Токмакского городского отдела внутренних дел МВД Запорожской области при поддержке мобильного отряда особого назначения (ОМОН) обнаружили на территории местного «Автодора» тайник ВСУ, из которого изъяли около 410 единиц боеприпасов, в том числе для крупнокалиберной артиллерии», — говорится в заявлениии
Ранее сотрудники МВД и Росгвардии изъяли из тайника в Алешковском районе Херсонской области оставленные военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) автоматы и ручной пулемёт.