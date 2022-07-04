Депутат Рады заявил о сокращении поступлений в бюджет Украины в июне

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что поступления в украинский бюджет в июне сократились в полтора раза по сравнению с маем.

«Ожидаемо, налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали — всего 45 млрд гривен», — написал Железняк в своём Telegram-канале.

По его словам, в мае данный показатель составлял 73 млрд гривен.

Он отметил, что основной причиной снижения является отсутствие физической возможности платить налоги у бизнеса.

Ранее сообщалось, что внешний государственный долг Украины, который должен быть оплачен до 1 сентября 2022 года, составляет $1,4 млрд.