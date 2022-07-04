Депутат Рады заявил о сокращении поступлений в бюджет Украины в июне
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«Ожидаемо, налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали — всего 45 млрд гривен», — написал Железняк в своём Telegram-канале.
По его словам, в мае данный показатель составлял 73 млрд гривен.
Он отметил, что основной причиной снижения является отсутствие физической возможности платить налоги у бизнеса.
Ранее сообщалось, что внешний государственный долг Украины, который должен быть оплачен до 1 сентября 2022 года, составляет $1,4 млрд.