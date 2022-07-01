Bloomberg: Украина должна выплатить до сентября $1,4 млрд госдолга

Внешний государственный долг Украины, который должен быть оплачен до 1 сентября 2022 года, составляет $1,4 млрд.

Такими подсчётами делится Bloomberg.

«У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учётом процентов на сумму $1,4 млрд», — сообщает издание.

Власти Украины могут принять два решения: обратиться к кредиторам с просьбой о пересмотре условий выпущенных облигаций или рассчитаться по задолженности за счёт замороженных российских активов. Решение об этом будет принято в августе.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT намерение администрации США направить замороженные российские активы предпринимателей на помощь Украине. Он назвал такие планы преступными.