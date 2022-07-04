Глава администрации Кривого Рога заявил о «мягком» переходе на украинский язык в городе
- AP
«Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык — это и наше оружие», — заявил он в соцсетях.
По словам Вилкула, городские власти решили «не рубить с плеча», а провести «мягкий процесс перехода на украинский язык».
В частности, военная администрация организовала языковые клубы «Давай общаться по-украински» в каждом районе Кривого Рога. Кроме того, проводятся языковые онлайн-курсы.
В сообщении говорится, что с 24 июня на онлайн-курсы зарегистрировались более 500 горожан.
Ранее стало известно, что в Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы.