Глава администрации Кривого Рога заявил о «мягком» переходе на украинский язык в городе

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Глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил о «мягком» переходе на украинский язык в городе, в котором, как он сам отметил, в основном говорили по-русски.
Глава администрации Кривого Рога заявил о «мягком» переходе на украинский язык в городе
  • AP

«Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык — это и наше оружие», — заявил он в соцсетях.

По словам Вилкула, городские власти решили «не рубить с плеча», а провести «мягкий процесс перехода на украинский язык».

В частности, военная администрация организовала языковые клубы «Давай общаться по-украински» в каждом районе Кривого Рога. Кроме того, проводятся языковые онлайн-курсы. 

В сообщении говорится, что с 24 июня на онлайн-курсы зарегистрировались более 500 горожан.

Ранее стало известно, что в Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы.

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