Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что не говорил о территориальных уступках Украины

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Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для решения конфликта.
Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что не говорил о территориальных уступках Украины
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«Если вы прочтёте, что я на самом деле сказал, я никогда не говорил об этом (территориальных уступках. — RT). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», — отметил он в интервью изданию Time.

По его мнению, Россия должна вернуть Украине 15% территории, которые принадлежали Киеву до начала спецоперации.

Киссинджер отметил, что это должно быть сделано прежде, чем между сторонами может быть установлено реальное прекращение огня.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения переговоров между Россией и Украиной ещё не пришло

По мнению Кирби, время и условия переговоров должен назвать украинский президент Владимир Зеленский.

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