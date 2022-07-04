Путин: группировки войск «Восток» и «Запад» должны выполнять задачи по плану

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Президент России Владимир Путин заявил, что группировки войск «Восток» и «Запад», участвующие в спецоперации на Украине, должны выполнять задачи по ранее утверждённым планам.
Путин: группировки войск «Восток» и «Запад» должны выполнять задачи по плану
  • РИА Новости

Об этом российский лидер заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утверждённым планам, единому замыслу», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что на направлении этих группировок «всё будет проходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

  • Путин: группировки войск «Восток» и «Запад» должны выполнять задачи по плану

Также Путин заявил, что участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики подразделения должны отдохнуть и нарастить возможности.

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