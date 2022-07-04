Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана.
Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана
  • РИА Новости

По его словам, Узбекистан является для России союзником, дружественной страной и очень важным партнёром. 

«Всё, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве не сомневаются, что при активной работе руководства Узбекистана имеющиеся проблемы будут урегулированы.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

1 июля в Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить