Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана.

По его словам, Узбекистан является для России союзником, дружественной страной и очень важным партнёром.

«Всё, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве не сомневаются, что при активной работе руководства Узбекистана имеющиеся проблемы будут урегулированы.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

1 июля в Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.