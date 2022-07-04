Нацгвардия Узбекистана: в Каракалпакии во время комендантского часа задержаны 110 человек

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Сотрудники правоохранительных и силовых структур Узбекистана задержали 110 человек в Республике Каракалпакстан за нарушение комендантского часа, заявил пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.
Нацгвардия Узбекистана: в Каракалпакии во время комендантского часа задержаны 110 человек
  • Legion-Media

«В ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа были задержаны 110 человек, бесцельно находившихся на улице», — цитирует его РИА Новости.

По данным Джуманиязова, в частности в Нукусе были задержаны 58 человек.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

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