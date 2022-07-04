Нацгвардия Узбекистана: в Каракалпакии во время комендантского часа задержаны 110 человек
- Legion-Media
«В ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа были задержаны 110 человек, бесцельно находившихся на улице», — цитирует его РИА Новости.
По данным Джуманиязова, в частности в Нукусе были задержаны 58 человек.
Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).