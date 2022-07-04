Российский истребитель сбил украинский Су-25 во время воздушного боя в небе над ДНР

Российский истребитель сбил украинский Су-25 во время воздушного боя в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны. Российский истребитель сбил украинский Су-25 во время воздушного боя в небе над ДНР Также во время контрбатарейной борьбы Воздушно-космические силы России поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка (ДНР). Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты дислокации двух бригад Вооружённых сил Украины в Харькове.