Лидеры Киргизии и Узбекистана обсудили по телефону ситуацию в Каракалпакстане
- РИА Новости
«Жапаров отметил, что киргизская сторона с большой тревогой восприняла происходящие события в Узбекистане», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.
По данным пресс-службы, президент Киргизии во время разговора подчеркнул, что благодаря «своевременным, решительным и скоординированным» действиям удалось обеспечить нормализацию ситуации в Каракалпакстане и не допустить её дальнейшей эскалации.
Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков из-за вносимых поправок к Конституции Узбекистана в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, пострадали 243 человека, из которых 94 находятся в больницах.
Республика Каракалпакстан с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% её территории.
В 1990-е годы был подписан договор о её вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.