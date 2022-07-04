Лидеры Киргизии и Узбекистана обсудили по телефону ситуацию в Каракалпакстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Каракалпакстане.

«Жапаров отметил, что киргизская сторона с большой тревогой восприняла происходящие события в Узбекистане», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

По данным пресс-службы, президент Киргизии во время разговора подчеркнул, что благодаря «своевременным, решительным и скоординированным» действиям удалось обеспечить нормализацию ситуации в Каракалпакстане и не допустить её дальнейшей эскалации.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков из-за вносимых поправок к Конституции Узбекистана в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, пострадали 243 человека, из которых 94 находятся в больницах.

Республика Каракалпакстан с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% её территории.

В 1990-е годы был подписан договор о её вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.