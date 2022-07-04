Посол Сирии в России: Турция и Запад могли переправлять на Украину боевиков

Посол Сирии в России Риад Хаддад заявил о том, что у страны есть данные о переправке Турцией и западными странами боевиков запрещённой организации «Исламское государство»* на территорию Украины.

Об этом дипломат сообщил РИА Новости.

«Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра»*, так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов. Таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наёмников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечёт за собой для безопасности в мире», — заявил Хаддад.

Ранее служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что США привлекают для участия в боях на Украине боевиков из Сирии, в том числе террористов запрещённого «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.