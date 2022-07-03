В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела республики со стороны ВСУ

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В результате сегодняшнего обстрела украинскими военными Донецкой Народной Республики погибли пять человек, ещё 13 мирных жителей, включая детей, получили ранения.
В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела республики со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до пяти, ещё 13 мирных жителей получили ранения, из них двое детей: девочка 2011 г. р. и девочка 2007 г. р.», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Макеевки погибли три мирных жителя.

В ДНР заявили, что за время эскалации на территории республики погибли более 200 мирных граждан, ранения получили свыше 2 тыс. человек.

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